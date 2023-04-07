Kurşuna karşı olan teröristle iş tutmaz

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’li teröristlerce ailelerinden koparılarak dağa götürülen çocukları için 1313 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Diyakbakır anneleri, Meclis’te ahlaksız iftiralarını kurşun dökerek sürdüren Meral Akşener’e sert tepki gösterdi.

Diyarbakır anneleri arasında mücadele ederek evladına kavuşan, ancak tüm anneler evlatlarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, akit aracılığıyla Meral Akşener’e seslendi.

Biçer, “PKK’nın masum insanlarımıza, askerimize, polisimize 40 yıldır sıktığı milyonlarca kurşuna bir tek gün karşı çıkmadın. Biz dört yıldır evlat nöbeti tutuyoruz, büyük bir mücadele veriyoruz. Bize destek vermeyip yine teröristlerin saflarında yer aldın. Bir kadın, bir ana olarak bizleri ilk ziyaret etmesi gereken sendin, gelmedin. Ama eğer bizim mücadelemiz devlete karşı olsaydı koşa koşa gelirdin” dedi.

“İsrail ile bunlar arasında ne var fark”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccadeye bastığı görüntüleri de hatırlatan Biçer, “Şu günlerde Müslümanların inançlarına karşı alçak İsrail, Mescidi Aksa’yı nasıl basıp çiğniyorsa, bunlar da bizim manevi değerlerimizi aynı şekilde çiğniyor. Aralarında hiçbir fark yok bizim gözümüzde. Allah’a şükür ki bizim çok güçlü bir liderimiz var da bunlara fırsat vermiyor” tepkisini gösterdi. Meral Akşener’in şu anda yüzlerce insanın kanı eline bulaşan terörist Selahattin Demirtaş ile aynı safta yürüdüğünü de aktaran Biçer, şöyle devam etti:

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“Hiçbir zaman devletin safında olmadılar”

“6-8 Ekim olaylarında kimileri kurban dağıtan masum çocuklar olmak üzere 250’den fazla vatandaşımızı kaybettik. Bu kişilerin katili şehirdeki kravatlı terörist Selahattin Demirtaş’tır. Meral Akşener şu anda sivil, masum vatandaşlarımızı katleden teröristlerle aynı safta. Hem Meral Akşener, hem altılı masayı oluşturan diğer maşalar hep teröristlerle aynı safta. İyi Parti milliyetçi olduğunu iddia ediyor. Ama bunlar milliyetçi falan değil. Bunlar PKK ve onu destekleyen ABD’nin saflarında duran kuklalar. Türkiye’yi karıştırmak için görevlendirilmiş piyonlar. Allah bunlara fırsat vermesin. Devletin saflarında hiçbir zaman olmadılar. Allah bu zalimlere fırsat vermeyecektir. 14 Mayıs’ta tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızı başımızda göreceğiz inşallah.”

Türkiye ellerine geçse beter oluruz

Akit aracılığıyla sandığa gidecek vatandaşlara da seslenen Biçer, “Artık Kandil oksijensiz kalmış, bitme noktasına gelmiş. İnşallah o son nefesleri de kesilecek. Halkımıza sesleniyorum; Gözlerinizi iyi açın. HDP Kürtlerin savunucusu değil. Altılı maşa, maşa diyorum ben o altılı masaya. Bunların bizim dini inançlarımıza karşı olduklarını, haklı davamızda karşımızda durduklarını, bunların yıllardır aslında bizi bitirmek, yok etmek peşinde olduklarını bilip, ellerini vicdanlarına koyarak sandığa gitsinler. Eğer Türkiye bunların eline geçerse, biz 1990’lı yıllardan daha beter bir duruma düşeriz Allah korusun” şeklinde konuştu.