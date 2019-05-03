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Kurşun yağmuruna tuttular! Yaralılar var...

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir tekel bayisine lüks arazi aracıyla gelen kişi yada kişiler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine yakın devriye gezen polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler kaçtı. Olayda yoldan geçen biri ağır iki kişi yaralandı. Cadde üzerindeki iş yerlerinde mermi delikleri ile sokakta 50'ye yakın boş mermi kovanı olduğu görüldü.

03 Mayıs 2019 Cuma 07:59
Kurşun yağmuruna tuttular! Yaralılar var...

Olay, Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayisine lüks bir arazi aracıyla gelen kişi yada kişilerin ellerindeki otomatik silahla dükkana ateş açtı. Açılan ateş sırasında cadde üzerinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye gezen polis ekipleri olayı görür görmez yakında bulunan ekiplerden yardım istedi.

Olay yerinde çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay sırasında polis ekipleriyle saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Saldırganlar ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yoldan geçen iki kişi yaralandı

Yaşanan çatışma sırasında ise yolda yürüyen iki kişi vücudünün çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan kişilere ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Daha önce de tekel bayisine ateş açmışlar

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi bir süre trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşadığı yerde yaklaşık bir saat delil araştırması yaptı. Ekiplerin çalışma esnasında yerde çok sayıda boş kovanı görürken tekelin yanında bulunan dükkanlarında bazılarında kurşun girişi tespit edildi. Tekel bayisine daha önceden de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Silah seslerine uyanan bir kişi, "Bundan bir ay önce yani tam olarak hatırlayamıyorum ama burada yine silah atıldı. İlk atılan tabancaydı ama ikinci atılan seriydi. Ben de merak ettim şimdi bir daha ateş edilince onu merak ettim, polislere mi ateş ettiler henüz bilmiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 07:59
  1. kadıköy
  2. çatışma
  3. İstanbul

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