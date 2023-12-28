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Yaşam Kurşun Geçirmez Düşler! Gazzeli çocukların gözünden dünya
Yaşam

Kurşun Geçirmez Düşler! Gazzeli çocukların gözünden dünya

Yeniakit Publisher
2023-12-28 16:31:00 -
Kurşun Geçirmez Düşler! Gazzeli çocukların gözünden dünya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar" sergisi düzenliyor.

İşgal altındaki Filistin'den uzun yıllardır 'çığlık' sesleri yükseliyor. 2008 yılında İsrail, Gazze'ye yönelik 'Dökme Kurşun Operasyonu' gerçekleştirdi. Bu saldırıa ailesinden 26 kişiyi kaybeden Mona, çizdiği resimlere dikkat çekti. Gazeteci aktivist Abdullah Aytekin, küçük ressam Mona'dan ilham aldı bölgedeki okullara kağıt, kalem ve boya malzemesi dağıttı. Amacı hem çocukların Gazze'deki yaşamlarını ve tanık olduklarını kağıda dökmelerini sağlamak hem de bu tanıklığı belgelemekti.

2008 senesinden bu yana Abdullah Aytekin tarafından himaye edilen 266 eser, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi ile ziyarete açılacak.

İsrail'in zulmünü bir kez daha gözler önüne serecek olan sergi 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 16.00'da İstanbul Meydanı'nda ziyarete açılacak.


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