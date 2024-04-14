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Yaşam Kurnazlık denetime takıldı! Trafikte ihlal yapanlara rekor ceza
Yaşam

Kurnazlık denetime takıldı! Trafikte ihlal yapanlara rekor ceza

Yeniakit Publisher
2024-04-14 18:53:00 - 2024-04-14 18:53:32

9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollara dökülen tatilcilerden emniyet şeridi ihlali yapanlara ceza yağdı. Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde 6 saatlik uygulamada bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza yazıldı.

Bayram tatilinin bitmesine kısa bir süre kala memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi

Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler ise Düzce Bölge Trafik ekiplerine takıldı. 2’şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca toplam 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi.

Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürüyor.


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