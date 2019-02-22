Kürespor 18 haftadır puanla tanışamadı
Bilecik 1.22 Şubat 2019 Cuma 15:41
Bilecik 1. Amatör Lig’de 18. hafta geride kalırken, lig sonuncusu Kürespor henüz puanla tanışamadı.
Bilecik 1. Amatör Lig’de geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı sebebiyle ertelen Kürespor - Osmaneli Gençlerbirliği Spor maçı Söğüt İlçe Stadı’nda oynandı. Karşılaşmayı deplasman ekibi 5-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası düşme hattında yer alan Osmaneli Gençlerbirliği Spor, puanını 20’ye çıkararak rahat bir nefes alırken, Kürespor ise 13 takımlı ligde 0 puanla son sıraya demir attı.
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