Küreselcilerle çatışan Trump 'Son savaş' dedi: 'Ya siz bizi yok edersiniz ya da biz sizi!'

ABD eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e ilişkileri hakkında konuşmaması için 'sus payı' ödediğine ve ödemenin kampanya kaynaklarından usulsüz bir şekilde yapıldığı gerekçesi ile hakkındaki soruşturma devam ederken ve tutuklanacağına yönelik iddialar da geçerliğini korurken Texas'ta 2024 başkanlık seçimleri için ilk büyük mitingni düzenledi.

'2024 SEÇİMLERİ SON SAVAŞ'

Muhtemel Cumhuriyetçi rakibi Florida Valisi Ron DeSantis'e hakkındaki iddialarla ilgili cevap veren Trump, 2024 seçimlerini 'son savaş' olarak nitelendirdi. Hakkındaki suçlamaların üstesinden geleceğini söyleyen Trump, halkın iddiaları 'saçma ve adaletsiz' bulduğunu öne sürdü ve soruşturmayı yürüten Adalet Bakanlığı için 'adaletsizlik bakanlığı' ifadelerini kullandı.

Trump Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından ise ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

'YA DERİN DEVLET AMERİKA'YI YOK EDER YA BİZ DERİN DEVLETİ'

Trump, Çin ile başa çıkabileceğini söylerken mücadele edilmesi gereken asıl kişileirn Washington'da olduğunu belirtti ve 'Ya derin devlet Amerika'yı yok eder ya da biz derin devleti' dedi.

ABD eski Başkanı ayrıca, Cumhuriyetçilerin adayı olmak isteyen muhtemel rakkibi DeSantes'in anketlerdeki oylarının düşük olduğunu da iddia etti. ABD seçmeninin Trump'ın ardından en popüler isim olarak gösterdiği Florida Valisi De Santis'in 2024 cumhurbaşkanlığına Cumhuriyetçi Parti'den aday olması bekleniyor.

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