“Küresel şer odaklarının oyunlarına karşı, mazlumun ve mağdurun umudu Türkiye’dir”

Fatsa Belediyesinde görevli çok sayıda Memurun katıldığı törende konuşan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, “Dünya, küresel bir salgınla zor şartlar yaşıyor. Bu küresel salgınla böyle bir ekonomik karara imza atmak, takdire şayandır. Ben bu anlamda Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Memurumuz gülsün ki, vatandaş da gülsün. Görevimiz Vatanımıza hemşerilerimize en güzel şekilde hizmet etmektir. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Özellikle son günlerde emperyalist ve küresel sistemin ana karasına hapsetme oyununa karşı, mazlumun ve mağdurun umudu olan Türkiye’nin verdiği mücadelenin de önemine dikkat çeken Genel Başkan Uslu, Fatsa’da gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir asır önce Vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak; bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız. 100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar, Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Asırlar boyunca Türk hâkimiyetinde bulunan Akdeniz’den ülkemizi dışlamaya çalışmak kimsenin haddine değildir. Akdeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin cirit attığı bölgede kıyısı olan Türkiye’nin varlığının sorgulanmasını ‘Akla aykırı’dır. Mavi Vatan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti demektir ve ana vatan, yavru vatan, mavi vatan bir bütündür!” dedi.

“Hür ve müstakil Azerbaycan’a karşı emperyalizmin aparatı Ermenistan’ın yürüttüğü “terör” politikalarını telin etme ve her ne koşulda olursa olsun kardeşlerimizin yanında olma irademizi kesin ve keskin bir kararlılıkla bir kez daha ifade ediyoruz.” ifadelerini de kullanan Uslu, “Azerbaycan’ın yanında olmak, boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen Can Azerbaycan, diğer yanda ise işgalci konumunda olan Ermenistan varken; bize “Dünya Beşten Büyüktür” diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yan yana mücadele vermek düşer. Bu bakışla Ermenistan’a karşı bağımsız ve özgür diklenişinde ve Azerbaycan topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma şahlanışında her an ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. Bu kutlu seferde ALLAH (c.c.) yâr ve yardımcımız olsun.” şeklinde konuştu.



Son günlerde hain terör örgütü mensupları tarafından Vatanımızın dört bir yanında çıkarılan yangınlar sonucunda tabiatla beraber, halkımızın ciğerine de ateş düştüğünü ifade eden Genel Başkan Uslu, “Hatay başta olmak üzere Türkiye’mizin dört bir yanında hain terör örgütü tarafından çıkarılan yangın sonucu tabiatla beraber, halkımızın ciğerine de ateş düşmüştür. Elbette bu saldırıların failleri bulunup cezası verilecektir. Bu ateşi düşürenlerin bu dünyada da, öbür dünyada da ait oldukları yer yine ateştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar ise sözleşmenin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunarak, “Memurlarımızla ilgili sosyal denge tazminatı sözleşmesini bu gün imzaladık. Kıymetli sendika temsilcileri ile müzakere sürecini ortak akıl ve katılımcı yönetim ilkeleri ile istişare kültürüne uygun şekilde yürüttük. Hak ve talepleri bütüncül bir anlayışla değerlendirip, mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettik ve her zaman çözüm odaklı yaklaşım içinde olduk. Çalışanlarımızın çabalarını takdir ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.



Tören çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.