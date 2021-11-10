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Ekonomi Küresel risklere rağmen güçlü büyümesini sürdürdü
Ekonomi

Küresel risklere rağmen güçlü büyümesini sürdürdü

Sabancı Holding, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, salgının ilk günlerinden itibaren, dinamik portföy yapısıyla finansal sürdürülebilirliğe odaklanan Sabancı Holding, 9 aylık dönemde güçlü performansını sürdürerek, tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon lira seviyesinde net kâr sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 11:02:00 -
Küresel risklere rağmen güçlü büyümesini sürdürdü

Holdingin aynı dönemde konsolide net satışları da yüzde 38 artırarak 58 milyar 971 milyon liraya ulaştı. Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, salgının tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi.

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