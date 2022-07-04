Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
Küresel piyasalar, yoğun makroekonomik veri takviminin öne çıktığı haftaya artan resesyon endişeleriyle temkinli bir başlangıç yaptı.
Küresel piyasalar koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalarda aldığı araları sarmaya çalışırken Rusya-Ukrayla savaşının yarattığı jeopolitik riskler ve ardından gelen gıda ve enerji krizinin açtığı derin boşluğu düştü.
Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasaları yön bulmakta zorlanıyor.
Dünya genelinde sanayi yavaşladı
AA'nın haberine göre, geçen hafta açıklanan verilerde Çin hariç dünya genelinde sanayi üretimi yavaşlarken, söz konusu durum tahvillere ve dolara olan talebi artırırdı, resesyon fiyatlamasının da güçlenmesine sebep oldu.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla 3,1 puan azalışla 53'e inerek Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.
Brent pitrolün varili 110 dolar seviyesinde
Altının ons fiyatı cuma günü son 6 ayın en düşüğünden gelen tepki alımlarıyla tekrar 1.810 dolar üzerinde alıcı bulmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı da 110 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olmayı sürdürüyor.
New York borsası değerlendi
Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya düşüşle başlarken, New York borsası bugün tatil nedeniyle işlemlere kapalı olacak.