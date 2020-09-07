Küresel piyasalar yeni haftada Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) tedavisine yönelik haber akışı ve jeopolitik gelişmeler gündemde kalmaya devam etse de, Perşembe günü yapılacak ECB toplantısının önemi ABD Merkez Bankası (Fed) nedeniyle arttı.

AMB'nin faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, tahvil alım programı ve euronun değer kazanması nedeniyle sözlü yönlendirme stratejisinde bir değişiklik yapılabileceği tahmin ediliyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu görüşleri destekleyen veriler küresel ölçekte devam ederken, geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında özellikle teknoloji hisselerinde etkisini artıran kar satışları ve keskin düşüşler yatırımcıları tedirgin etti.

ABD'de özellikle Mart ayından bu yana teknoloji stoklarındaki yükseliş eğilimi ve Haziran ayından itibaren kırılan rekorlar sonrasında etkisini artıran satışlar Perşembe günü haftanın son işlem gününde de devam etti.

Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 iken, ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı maaş bordrosu verileri Ağustos ayında 1,37 milyon kişi artmış ve işsizlik oranı 8,4'e düşmüştür.

Analistler, ABD'de bugün işgücü tatili nedeniyle piyasaların kapanacağını ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin hafta boyunca izleneceğini belirtti. Teknoloji hisselerindeki satış baskısının devam edip etmeyeceğini tüm piyasaların yönünü belirleyeceğini belirten analistler, geçen hafta dolar endeksindeki toparlanmanın ardından 93 seviyesinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Dolar endeksi geçen hafta Nisan 2018'den bu yana en düşük seviye olan 91,7'den toparlandı ve haftalık bazda yüzde 0,7 artarak 92,98'e yükseldi.

Avrupa yakasında Cuma günü hisse senedi piyasalarında satış trendi izlendi. Geçtiğimiz hafta euro / dolar paritesindeki yükseliş trendi yerini sınırlı bir düzeltme ile değiştirmesine rağmen, hisse senetleri, haftanın son işlem günlerindeki satışlarla bir önceki haftanın kapanışına göre ortalama yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde DAX endeksi Almanya'da yüzde 1,65, İngiltere'de yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 düştü.

İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerde somut ilerleme olmaması ve anlaşmasız Brexit'in yeniden başlatılması piyasalar üzerinde baskı yaratırken, Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günkü kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamaları gündemin merkezinde yer alıyor. .

Günümüzde Asya piyasalarında karışık bir eğilim görülmektedir. Çin'de açıklanan verilere göre, Ağustos ayında ihracat yüzde 9,5 ile beklentilerin üzerinde artmasına rağmen, Japonya'da kapanışa yakın Şangay bileşik endeksi yüzde 0,5, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0 oldu .

Yurt içi, Cuma günü ABD ve Avrupa borsalarından pozitif ayrılan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,93 değer kazanarak 1.086,32 puandan kapattı. Geçen haftayı 7,4359 seviyesinde tamamlayan dolar / TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde Perşembe günü işsizlik, Cuma günü cari işlemler dengesi, Perşembe günü ECB'nin faiz kararı ve Cuma günü ABD enflasyon verisinin öne çıktığını belirterek, teknik olarak BIST 100 endeksi 1.120 seviyesinde, 1.070 ise puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün piyasalarda izlenecek veriler şu şekildedir:

10:00 Türkiye, Ağustos ayında finansal yatırım araçlarının gerçek getirisi

11.30 Euro Bölgesi, Eylül yatırımcı güven endeksi

17:30 Türkiye, Ağustos ayında Hazine nakit gerçekleşmeleri