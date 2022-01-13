Küresel piyasalar kararını verdi! 'Dolar sat, ne alırsan al'

Rezerv para birimi dolar son dönemde zirve seviyelere çıkarken artık zirve seviyelerin görüldüğüne dair gittikçe artan bir beklenti var.

K2 Varlık Yönetimi dolar satıp Asya gelişen ülke tahvili ve Avrupa hisse sendi alma tavsiyesinde bulunurken Brandywine Global Investment Management emtia para birimlerini, Blakley Advisory Group ise altın ve gümüşü beğendiğini açıkladı.

Brandywine'de geçen ay dolarda kısa pozisyon alan para yöneticisi Jack McIntyre "dolar zirveyi gördü. Aşırı değerlendi. Dolarda düşüş beklememin en büyük nedeni küresel büyümedeki toparlanma" yorumunu yaptı.

New Jersey'deki Bleakley Advisory Group'ta Yatırım Danışmanı olan Peter Boockvar "doların geçen sene ralli yapmasının nedeni Fed'in sıkılaşma konusunda Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarının önünde olmasıydı. Bu ortamda dolara alternatif olarak altın ve gümüşü beğeniyorum" diye konuştu.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi dün tahminlere yakın gerçekleşen enflasyon verisi sonrası yüzde 0.6 ile Mayıs'tan beri en büyük düşüşü kaydetti.

Yatırımcılara göre ABD'de ticaret açığının genişleyeceği beklentisi ve küresel ekonomik toparlanma doları düşürecek, ABD dışı varlıklara olan ilgiyi artıracak.

K2 Varlık Yönetimi'nden George Boubouras Şili pesosundan Güneydoğu Asya tahvillerine kadar her türlü fırsata baktıklarını belirtti. Boubouras dolardaki zirvenin geride kaldığını, gelişen piyasalardan Avrupa'ya kadar birçok hisse senedi ve tahvilde fırsatlar olduğunu belirtti.

Boston'daki Barings Investment Institute de doların gelişen piyasa para birimlerine karşı düşmesini bekleyen kurumlardan biri. Şef Küresel Stratejist Christopher Smart "Pandeminin daha yönetilebilir olduğu bir ortamda dolardaki düşüş, küresel toparlanmanın doğal bir parçası. Ekonomik aktivite normalleştikçe dünyanın diğer bölgelerine daha fazla sermaye akışı olacaktır. Ekonomideki toparlanma, gelişen ülke para birimlerine yarayacak" dedi.

Yükseliş bekleyenler de var

Bazıları dolarda düşüş beklerken bazıları da düşüş için erken olduğunu belirtiyor.

DailyFX'ten Ilya Spivak doların dünkü ABD enflasyon rakamının şahin sürpriz barındırmaması ve Başkan Jerome Powell'ın son açıklamaları nedeniyle düştüğümü belirterek "Doların henüz zirveyi gördüğünü düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Citigroup Global Markets de ABD faizlerindeki artış ve Fed'in parasal sıkılaşmasının genelde gelişmekte olan ülke faizleri ve para birimleri için negatif olduğunu bildirdi.