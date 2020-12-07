Küresel piyasalar haftaya negatif başladı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ABD ile Çin arasında tekrar artmaya başlayan gerilim nedeniyle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımlarına ilişkin beklentiler ve yoğun makroekonomik veri gündemi piyasaların yönü üzerinde belirleyici olurken, ABD ile Çin arasında tansiyonun tekrar yükselmeye başlaması ise risk iştahını törpüleyen bir faktör olarak öne çıktı.

Dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri özellikle hizmet sektöründe ekonomilerdeki toparlanmanın yavaşladığını gösterirken, imalat sanayisinde ise bölgesel farklılıkların arttığına işaret etti.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı çalışmaları ile ilgili gelişmeler ve başta ABD ve Avrupa'da salgının etkilerine karşı ekonomiyi destekleme paketlerine yönelik iyimserlik pay piyasalarının yükseliş eğilimini korumasını sağladı.

ABD'de cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasına rağmen Dow Jones endeksi, yüzde 0,83, S&P 500 endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,70 değer kazandı. Böylece bir önceki hafta kapanışına göre ortalama yüzde 1,6 değer kazanan endeksler, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışlarını gerçekleştirmiş oldu.

Yayımlanan kasım ayı istihdam raporu sonrası Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer yaptığı açıklamada, raporun "güçlü ve acil yardım" ihtiyacının her zamankinden daha önemli olduğunu gösterdiğini ifade etti. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden da verilerin "karanlık bir kışın habercisi" olduğunu belirterek, daha fazla teşvik çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise yaptığı açıklamada, teşvik paketine ilişkin ABD Kongresi'nde görüşmelerin ivme kazandığını belirtti.

Bu gelişmelerle dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürerek haftalık bazda yüzde 1,1 değer kaybetti ve Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesi olan 90,5'e kadar geriledi.

Avrupa tarafında ise Brexit görüşmeleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayı toplantısına ilişkin güvercin adım beklentileri yatırımcıların odağındaki yerini korudu. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hafta sonu yaptığı açıklamada İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli fikir ayrılıklarının sürdüğünü söylemesi, konunun bir süre daha gündemdeki yerini koruyacağına işaret etti.

Asya tarafında, ABD'nin Çinli kişi ve kurumlara ilişkin yaptırım kararları nedeniyle iki ülke arasında artan tansiyon, pay piyasalarının yeni haftaya negatif bir başlangıç yapmasına neden oldu. Çin'de açıklanan ihracat verisinin beklentilerin çok üzerinde (yüzde 21,1) artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Altın ve petrol fiyatları ise Asya piyasalarında haftaya yatay bir başlangıç yaptı.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,16 değer kazanarak 1.330,87 puanla tüm zamanların en yüksek hafta kapanışını gerçekleştirdi. Cuma günü yüzde 0,4 artışla 7,8044'ten günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu haftanın veri gündeminde; yarın Avro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba Çin'de enflasyon ve perşembe ABD'de enflasyon ile cuma günü yurt içinde cari işlemler dengesi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Öte yandan perşembe günü gerçekleştirilecek ECB toplantısı, Brexit gelişmeleri, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında artan tansiyonla ilgili taraflardan gelecek açıklamaların da takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

17.30 Türkiye, kasım ayı Hazine nakit dengesi



