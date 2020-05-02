Küresel LNG ithalatında lider yine Japonya

ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Küresel piyasada geçen yıl en fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal eden ülke, 76,9 milyon tonla Japonya oldu.



AA muhabirinin Uluslararası Gaz Birliğinin "LNG 2020 Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, küresel LNG ticareti geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 354,7 milyon tona ulaştı. Böylece, küresel LNG ticaretinde 6 yıl aralıksız büyüme gerçekleşti.

Küresel piyasada, geçen yıl en çok LNG talebi ise Asya ülkelerinden geldi. LNG ithalatında 76,9 milyon tonla (yüzde 22) Japonya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 61,7 milyon tonla Çin ve yaklaşık 40,1 milyon tonla Güney Kore izledi.

Japonya 2018'de de en çok LNG ithal eden ülke olmuştu.



Türkiye ise 9,4 milyon tonla en fazla LNG ithal eden ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı.



- Sıvılaştırmada yeni lider Avustralya

2019'da en fazla LNG ihraç eden ülke ise 77,8 milyon tonla Katar oldu. Katar'ı, 75,4 milyon tonla Avustralya ve 33,8 milyon tonla ABD takip etti. Türkiye'nin en fazla LNG temin ettiği ülkelerden Nijerya 6'ıncı, Cezayir ise 9'ncu sırada yer aldı.

Geçen yıl 22 ülkenin LNG ihraç edebilecek imkanlara sahip olduğu görüldü. İki yeni tesisi devreye alan ve bu tesislerden ilk kargo gönderimlerini Aralık 2019'da gerçekleştiren Arjantin, listeye katılan son ülke oldu.

Sıvılaştırma kapasitesi açısından yaşanan değişimde, Katar ikinci sıraya gerilerken, Avustralya ilk defa birinci sırada yer aldı.

Avustralya'nın yıllık doğal gaz sıvılaştırma kapasitesi 2019 sonu itibarıyla 87,6 milyon ton oldu. Katar ise 77,1 milyon ton yıllık doğal gaz sıvılaştırma kapasitesiyle 2'nci sıraya yerleşti.

2019'da sıvılaştırma kapasitesindeki önemli bir diğer artış da ABD'de görüldü. Devreye alınan yeni tesisler, ABD'nin kapasitesine 23,35 milyon ton yıllık ilave yaparken, ülkenin toplam kapasitesi 46,6 milyon tona yükseldi.

Küresel sıvılaştırma kapasitesi yıllık 430,5 milyon ton olarak hesaplandı.

Yıl sonu itibarıyla inşa halindeki sıvılaştırma tesislerinin toplam kapasitesi ise 124,6 milyon ton olarak kayıtlara geçti.