Küresel LGBT lobisine derhal ‘dur’ denilmeli

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Küresel LGBT lobisinin her geçen gün dini ve manevi değerleri hedef almayı sürdürdüğüne dikkati çeken Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız, “İfade özgürlüğü adı altında LGBT’li provokatörlerin Kâbe’mize, Kur’an-ı Kerim’imize, kutsal değerlerimize hakaret etmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Apaçık dini değerlere yapılan bu saldırılara derhal dur denilmelidir” dedi.

Cezasız bırakılmamalı

Almanya’da paçavralarla süslenen balondan Kâbe yaparak İslam dininin değerlerine saldırmasına, sosyal medyada PixelHelper adıyla yayın yapan bir hesabın ise, provokasyonla eş zamanlı olarak, “Kâbe’yi, Kur’an’ı ve Hz. İbrahim ile İslâm’ı, LGBT’ye göre reforme etmek istiyoruz” ifadeleriyle skandal bir paylaşımda bulunmasına tepki gösteren Ali Yıldız, şunları dile getirdi: “Küresel LGBT lobisinin ifade özgürlüğünü bahane ederek dini değerlerimize hakaret etmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Tamamen provokasyon amaçlı bu skandal paylaşımları yapanların hesapları kapatılmalı ve dini değerlere ve kutsallara yapılan bu saldırılar hukuki yönden de cezasız bırakılmamalıdır.”

Dini değerlere saldırı kabul edilemez

Son zamanlarda gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde LGBT lobilerinden kutsallarımıza yönelik saldırıların arttığına dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti: “Müslüman aileler, LGBT’ye karşı yasal haklarını kullanarak yaptıkları yürüyüşü nefret söylemi olarak nitelendiren sanatçı, sivil toplum kuruluşları, siyasilere bunu iyi anlatmak gerek. Dini değerlerimizi alenen aşağılayan bu provokatif saldırılara karşı hiç sesiniz çıkmayacak mı? Hiç kimse kusura bakmasın. İnsan fıtratına tamamen ters bir sapkınlığı normalleştirme çabanızı da, bunun üzerinden dini değerlerimize yapılan saldırıları da kabul etmemiz mümkün değil.”