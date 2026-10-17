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İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

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Recep Yeşil Giriş Tarihi:

İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de en fazla ölümün olduğu illeri sıraladı. Nüfus yoğunluğu ve yaş dağılımı gibi faktörler ölüm istatistikleri üzerinde etkili oldu.

#1
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

İŞTE BİR SENE İÇİNDE EN FAZLA ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER!

#2
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

20) TEKİRDAĞ

#3
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

19) ŞANLIURFA

#4
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

18) MUĞLA

#5
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

17) DENİZLİ

#6
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

16) HATAY

#7
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

15) KAYSERİ

#8
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

14) GAZİANTEP

#9
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

13) AYDIN

#10
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

12) SAMSUN

#11
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

11) KOCAELİ

#12
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

10) MANİSA

#13
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

9) MERSİN

#14
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

8) BALIKESİR

#15
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

7) ADANA

#16
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

6) KONYA

#17
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

5) ANTALYA

#18
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

4) BURSA

#19
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

3) ANKARA

#20
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

2) İZMİR

#21
Foto - İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!

1) İSTANBUL/ derleyen: haber7

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