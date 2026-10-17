İşte en fazla ölümün olduğu iller! Zirvedeki il şaşırtmadı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de en fazla ölümün olduğu illeri sıraladı. Nüfus yoğunluğu ve yaş dağılımı gibi faktörler ölüm istatistikleri üzerinde etkili oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de en fazla ölümün olduğu illeri sıraladı. Nüfus yoğunluğu ve yaş dağılımı gibi faktörler ölüm istatistikleri üzerinde etkili oldu.
İŞTE BİR SENE İÇİNDE EN FAZLA ÖLÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER!
20) TEKİRDAĞ
19) ŞANLIURFA
18) MUĞLA
17) DENİZLİ
16) HATAY
15) KAYSERİ
14) GAZİANTEP
13) AYDIN
12) SAMSUN
11) KOCAELİ
10) MANİSA
9) MERSİN
8) BALIKESİR
7) ADANA
6) KONYA
5) ANTALYA
4) BURSA
3) ANKARA
2) İZMİR
1) İSTANBUL/ derleyen: haber7
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