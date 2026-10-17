Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor
Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlaması kapsamında şok bir ayrılık kararının alındığı öne sürüldü. Sezon başında Burnley'den kiralanan ve beklentilerin gerisinde kalan Lesley Ugochukwu ile ocak ayında yolların ayrılması planlanırken, 26,6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da devreye girmeyeceği netleşti. Fransız futbolcunun gidişiyle açılacak yabancı kontenjanının eski Trabzonsporlu Oulai transferi için değerlendirileceği belirtildi.