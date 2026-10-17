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Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor

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Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlaması kapsamında şok bir ayrılık kararının alındığı öne sürüldü. Sezon başında Burnley'den kiralanan ve beklentilerin gerisinde kalan Lesley Ugochukwu ile ocak ayında yolların ayrılması planlanırken, 26,6 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da devreye girmeyeceği netleşti. Fransız futbolcunun gidişiyle açılacak yabancı kontenjanının eski Trabzonsporlu Oulai transferi için değerlendirileceği belirtildi.

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Foto - Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadroda önemli değişiklikler yaşanabilir. Sarı-kırmızılıların sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. Fransız orta saha oyuncusunun ayrılığıyla yeni transferlere yer açılması hedefleniyor.

#2
Foto - Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, sezon başında bir yıllığına kiraladığı 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın alternatifi olarak kadroya dahil edilen Fransız futbolcu, beklentilerin gerisinde kaldı. Ugochukwu, şu ana kadar yalnızca 6 karşılaşmada forma şansı buldu.

#3
Foto - Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor

Fransız futbolcunun sözleşmesinde 26,6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu ve bu maddenin devreye girmesi için 20 maçta forma giymesi gerektiği belirtildi. Ancak Ugochukwu'nun ocak ayına kadar oynanacak bütün karşılaşmalarda görev alması halinde bile toplamda 19 maça ulaşabileceği ifade edildi. Bu nedenle satın alma opsiyonunun devreye girmesi beklenmiyor.

#4
Foto - Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor

Ugochukwu ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında da boşluk oluşacak. Sarı-kırmızılı yönetimin bu kontenjanı ara transfer döneminde kadroya katılması planlanan yeni bir yabancı futbolcu için değerlendirmeyi düşündüğü öne sürüldü.

#5
Foto - Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor

Haberde, Galatasaray'ın Ugochukwu'nun ayrılığının ardından orta saha transferine yöneleceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların eski Trabzonsporlu Oulai için Fiorentina ile temas kurmayı planladığı aktarıldı.

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