Galatasaray’da hiç hesapta olmayan gelişme! Devre arasında yollar resmen ayrılıyor

Fransız futbolcunun sözleşmesinde 26,6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu ve bu maddenin devreye girmesi için 20 maçta forma giymesi gerektiği belirtildi. Ancak Ugochukwu'nun ocak ayına kadar oynanacak bütün karşılaşmalarda görev alması halinde bile toplamda 19 maça ulaşabileceği ifade edildi. Bu nedenle satın alma opsiyonunun devreye girmesi beklenmiyor.