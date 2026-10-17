Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi
İstanbul Bakırköy’de virajı alamayan LNG yüklü tanker devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan sürücünün durumu takip edilirken, yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Bakırköy’de virajı alamayan LNG yüklü tanker devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan sürücünün durumu takip edilirken, yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.
Bakırköy'de LNG yüklü tanker sürücüsünün virajı alamayıp devrildi yan yatması sonucu bölgede güvenlik önlemleri alındı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tanker, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı.
Kazada tanker şoförü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI: Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.
Tankerde sızıntı olması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumu da kontrol altında.
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