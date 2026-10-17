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Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

İstanbul Bakırköy’de virajı alamayan LNG yüklü tanker devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan sürücünün durumu takip edilirken, yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

#1
Foto - Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

Bakırköy'de LNG yüklü tanker sürücüsünün virajı alamayıp devrildi yan yatması sonucu bölgede güvenlik önlemleri alındı.

#2
Foto - Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeni Havaalanı Caddesi'nde LNG yüklü tanker, şoförünün virajı alamaması sonucu devrilip yan yattı.

#3
Foto - Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

Kazada tanker şoförü yaralandı.

#4
Foto - Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

YOL TRAFİĞE KAPATILDI: Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.

#6
Foto - Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

Tankerde sızıntı olması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

#7
Foto - Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

Ekiplerin bölgedeki çalışmalar sürüyor.

#8
Foto - Bakırköy'de LNG yüklü tanker kazası! Virajı alamayınca devrildi

Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumu da kontrol altında.

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