Küresel haydut savaş tamtamları çalıyor: ABD Senatosu'ndan işgale yeşil ışık!

Senato’dan şer ittifakına tam destek

İran’a yönelik başlatılan haksız savaşın 6. gününde toplanan Senato, adeta bir savaş konseyi gibi hareket etti. Demokratlar tarafından sunulan ve Başkan'ın yetkilerini Kongre onayına bağlamayı amaçlayan tasarı, 53 "hayır" oyuyla geri çevrildi.

Hukuk Tanımazlık: 1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası" hiçe sayılarak, Trump'ın tek başına bölgeyi ateşe atmasının önü açıldı.

1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası" hiçe sayılarak, Trump'ın tek başına bölgeyi ateşe atmasının önü açıldı. Şaşırtan Oylar: Cumhuriyetçi Rand Paul tasarıya destek verirken, Demokrat John Fetterman'ın "savaş" safında yer alması dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Rand Paul tasarıya destek verirken, Demokrat John Fetterman'ın "savaş" safında yer alması dikkat çekti. Kirli İttifak: Oylamanın zamanlaması, ABD ve siyonist israilin bölgedeki saldırganlığını meşrulaştırma çabası olarak yorumlandı.

Trump’tan küstah açıklamalar: "10 üzerinden 15!"

Beyaz Saray’da düzenlediği toplantıda konuşan Donald Trump, döktükleri kanla övünmekten geri durmadı. Operasyonların "başarılı" geçtiğini savunan Trump, kendisine yöneltilen puanlama sorusuna pişkinlikle şu yanıtı verdi:

"Birisi bana '10 üzerinden kaç verirsiniz?' diye sordu. Ben de 'yaklaşık 15' dedim."

Tahran'ın yıllardır "tehdit" oluşturduğu yalanına sığınan Trump, eğer saldırmasalardı İran’ın işgalci israile saldıracağını iddia ederek siyonistlerin hamiliğine soyundu. Müslüman coğrafyasını hedef alan saldırıların süreceğini açıkça ilan eden ABD Başkanı, emperyalist emellerini bir kez daha kusmuş oldu.