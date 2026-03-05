  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi UAD’deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu Ürdün'den "savaş hazırlığı" mesajı! Huneyti: "Muharebe hazırlığı en büyük öncelik" Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki... Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu Fed için kritik hamle! Trump’ın adayı Senato’ya sunuldu Uraloğlu'ndan Özgür Özel'e kapak! "Treni yola çıkardık bile" Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş... Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Gündem Küresel haydut savaş tamtamları çalıyor: ABD Senatosu'ndan işgale yeşil ışık!
Gündem

Küresel haydut savaş tamtamları çalıyor: ABD Senatosu'ndan işgale yeşil ışık!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Küresel haydut savaş tamtamları çalıyor: ABD Senatosu'ndan işgale yeşil ışık!

Dünyanın başına bela olan küresel haydut ABD, kana doymuyor. ABD Senatosu, Donald Trump’ın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik alçakça saldırılarını kısıtlamayı öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti. Katil israil ile el ele vererek bölgeyi kan gölüne çeviren Washington yönetimi, "savaşa devam" dedi.

Senato’dan şer ittifakına tam destek

İran’a yönelik başlatılan haksız savaşın 6. gününde toplanan Senato, adeta bir savaş konseyi gibi hareket etti. Demokratlar tarafından sunulan ve Başkan'ın yetkilerini Kongre onayına bağlamayı amaçlayan tasarı, 53 "hayır" oyuyla geri çevrildi.

  • Hukuk Tanımazlık: 1973 tarihli "Savaş Yetkileri Yasası" hiçe sayılarak, Trump'ın tek başına bölgeyi ateşe atmasının önü açıldı.
  • Şaşırtan Oylar: Cumhuriyetçi Rand Paul tasarıya destek verirken, Demokrat John Fetterman'ın "savaş" safında yer alması dikkat çekti.
  • Kirli İttifak: Oylamanın zamanlaması, ABD ve siyonist israilin bölgedeki saldırganlığını meşrulaştırma çabası olarak yorumlandı.

Trump’tan küstah açıklamalar: "10 üzerinden 15!"

Beyaz Saray’da düzenlediği toplantıda konuşan Donald Trump, döktükleri kanla övünmekten geri durmadı. Operasyonların "başarılı" geçtiğini savunan Trump, kendisine yöneltilen puanlama sorusuna pişkinlikle şu yanıtı verdi:

"Birisi bana '10 üzerinden kaç verirsiniz?' diye sordu. Ben de 'yaklaşık 15' dedim."

Tahran'ın yıllardır "tehdit" oluşturduğu yalanına sığınan Trump, eğer saldırmasalardı İran’ın işgalci israile saldıracağını iddia ederek siyonistlerin hamiliğine soyundu. Müslüman coğrafyasını hedef alan saldırıların süreceğini açıkça ilan eden ABD Başkanı, emperyalist emellerini bir kez daha kusmuş oldu.

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Fed için kritik hamle! Trump’ın adayı Senato’ya sunuldu
Fed için kritik hamle! Trump’ın adayı Senato’ya sunuldu

Dünya

Fed için kritik hamle! Trump’ın adayı Senato’ya sunuldu

Trump elektriğinizi kendiniz üretin demişti! Teknoloji şirketleri söz verdi
Trump elektriğinizi kendiniz üretin demişti! Teknoloji şirketleri söz verdi

Teknoloji

Trump elektriğinizi kendiniz üretin demişti! Teknoloji şirketleri söz verdi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump'a teşekkür etti
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump'a teşekkür etti

Dünya

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Trump'a teşekkür etti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23