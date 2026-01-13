  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi! Fransız çiftçilerden polise boğa hamlesi: Barikatları böyle yıktılar Diyarbakır'da korkutan patlama! O anlar kamerada Küresel piyasalarda "Güvenli liman" rüzgarı: Altın ve gümüşte tarihi zirve! Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında son dakika gelişmesi! Survivor yarışmacısı hakkında karar verildi Furkan Bölükbaşı tahliye edildi AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan, Umre'den Cumhurbaşkanı'na selam ve dua göndermiş! Hırsızlıkla suçlanan Ruşen Çakır sessizliğini bozdu: Özür dilerim
Dünya Trump’ın 'İran ile iş yapan yandı' restine karşı Pekin, masaya 'misilleme' kartını sürdü
Dünya

Trump’ın 'İran ile iş yapan yandı' restine karşı Pekin, masaya 'misilleme' kartını sürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’ın 'İran ile iş yapan yandı' restine karşı Pekin, masaya 'misilleme' kartını sürdü

ABD Başkanı Trump’ın küresel ticareti sarsan "İran ambargosu" kararına, dünyanın en büyük üretim gücü Çin’den sert ve kararlı bir karşılık geldi. Trump’ın "İran ile iş yapan yandı" restine karşı Pekin, masaya "misilleme" kartını sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ticaret yapan ülkelere %25 gümrük vergisi getirme kararı dünyayı ayağa kaldırdı. ABD’nin en büyük ticari ortağı Çin, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz" diyerek Washington’u uyardı ve kendi çıkarlarını korumak için her türlü adımı atacaklarını deklare etti.

Çin’in ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına tepki gösterilerek, "Çin, çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" uyarısında bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceği yönündeki açıklamasına Çin’den tepki geldi. Çin’in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin gümrük vergileri konusundaki tutumunun ayrım gözetmeksizin tutarlı ve net olduğunu vurgulayarak, "Gümrük vergisi savaşlarının ve ticaret savaşlarının kazananı yoktur, zorlama ve baskı sorunları çözemez. Korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir" dedi.

“HER TÜRLÜ HUKUK DIŞI TEK TARAFLI YAPTIRIMA KARŞIYIZ”

Çin’in her türlü hukuk dışı tek taraflı yaptırıma ve ülkelerin kendi sınırlarını aşan yargı yetkisi kullanma girişimlerine karşı olduğunun altını çizen Liu, "Çin, çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" uyarısında bulundu.

TRUMP, İRAN’I HEDEF ALAN GÜMRÜK VERGİSİ KARARINI DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, kitlesel protesto gösterilerinin 28 Aralık’tan bu yana devam ettiği İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Derhal yürürlüğe girmek üzere İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Trump, bu kararın "nihai" ve "kesin" olduğunu ifade etmişti.

Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?
Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?

Gündem

Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?

Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler
Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler

Dünya

Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler

Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri
Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri

Dünya

Elon Musk ve Trump medyası bunları yayınlamıyor! Amerika yangın yeri

Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı
Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı

Dünya

Trump, FED başkanını tehdit etmişti! Powell hakkında soruşturma başlatıldı

Trump çok kızacak! İspanya'dan NATO'ya Grönland çağrısı
Trump çok kızacak! İspanya'dan NATO'ya Grönland çağrısı

Dünya

Trump çok kızacak! İspanya'dan NATO'ya Grönland çağrısı

Trump'tan İran'a ekonomi darbesi! Vergi kararını resmen duyurdu!
Trump'tan İran'a ekonomi darbesi! Vergi kararını resmen duyurdu!

Dünya

Trump'tan İran'a ekonomi darbesi! Vergi kararını resmen duyurdu!

Trump’ın masasındaki sinsi plan: İran’a dijital pusu! Rejimi böyle çökertecekler
Trump’ın masasındaki sinsi plan: İran’a dijital pusu! Rejimi böyle çökertecekler

Dünya

Trump’ın masasındaki sinsi plan: İran’a dijital pusu! Rejimi böyle çökertecekler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23