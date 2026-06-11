Küresel dijital sömürgeciye tokat gibi ders! Türk öğretmenin görüntüsünü izinsiz kullanan Netflix 2 milyon lira tazminat ödeyecek
Milletimizin milli ve manevi değerlerini tırpanlamayı kendine vazife edinen, küresel ahlaksızlığın merkezi batılı dijital yayın platformu Netflix, bu kez sert kayaya çarptı.
Sosyal medyada "Yüzde Yüz Yayıncılık" kanalıyla tanınan ve videoları viral olan yerli ve milli matematik öğretmenimiz Mustafa Güler'in görüntüsünü, telif haklarını hiçe sayarak izinsizce kırpıp kendi reklamlarında kullanan Netflix Türkiye hesabı, Türk adaleti önünde hesap verdi.
Açılan hak ihlali davasında Türk yargısı, küresel sermayenin pervasızlığına "dur" diyerek Mustafa Güler'i haklı buldu ve batılı platformun faizler hariç tam 2 milyon TL tazminat ödemesine hükmetti.
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