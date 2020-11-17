Kürekte hedef olimpiyatlara katılmak





MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Kürek Milli Takımı tüm hazırlıklarını 2020 Tokyo Olimpiyatları'na göre yaparak derece almak istiyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen hazırlık kampına katılan sporcular, çalışmalarını olimpiyat kotası hedefiyle sürdürüyor. Salgın nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı amaçlayan sporcular, Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Nebojsa İliç, AA muhabirine, hazırlık kampını gerçekleştirdikleri Köyceğiz Gölü'nün müsabakalara hazırlık için ideal bir ortamı olduğuna işaret etti.

Kampın amacının önümüzdeki yıl düzenlenecek uluslararası yarışlara hazırlanmak olduğuna dikkati çeken İliç, kamp sonunda oluşturacakları takımlar ile müsabakalara katılacaklarını kaydetti.

Köyceğiz'de ay sonuna kadar sürecek kampa 17 sporcunun katıldığını belirten İliç, "Bu seneki en büyük hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Tabii ki onun dışındaki hedeflerimiz Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonalarında madalya alabilmek." dedi.



Kampın sonunda bazı testlerinin olacağına işaret eden İliç, "Olimpiyatlara gitmek gerçekten çok zor bir şey. Ama sporcularımız buna hazır. Burada çok çalışmaya hazırız, iyi bir ortam var. 2021’in sonunda iyi sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. " diye konuştu.

Kürek Milli Takımı Antrenörü Sonat Doğan ise olimpiyatların seçmelerine hazırlandıklarını amaçlarının da iyi bir derece almak olduğunu ifade etti.





- "En az üç tekne sınıfında olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz."





Çok iyi sporculardan oluşan genç bir milli takımları bulunduğunu anlatan Doğan, "Sporcularımız olimpiyat hedefli çalışıyorlar. Bütün sporcularımızda en az üç tekne sınıfında olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Martta İtalya’da, mayısta İsviçre’de iki kota yarışımız var. Orada başarılı olup Türkiye’yi olimpiyatlarda kürek branşında da temsil etmek en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Milli Kürekçi Onat Kazaklı se 2014 yılından beri Köyceğiz’e kışları kampa geldiğini söyledi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olimpiyatların bir yıl ertelendiğini hatırlatan Kazaklı, bunun olimpiyatlara hazırlanmaları için ekstra fırsat olduğunu, hedeflerinin olimpiyatlara kota almak olduğunu dile getirdi.

Milli Kürekçi Ebru Akınal da en büyük hedefinin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu ifade etti.

Kamp çalışmalarının yeni başladığını anlatan Akınal, "Kamp güzel gidiyor, İnşallah 3 haftanın sonunda başladığımız yerden daha ilerde olacağız. Hedefim tabi ki her sporcu gibi olimpiyatlara gitmek. Ama yakın vadede hedeflerim Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak." şeklinde konuştu.

Akınal, hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.