Kürekte Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da yapıldı

SAKARYA (AA) - Kürekte Büyükler Türkiye Kupası ve Akademi Türkiye Şampiyonası yarışları, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü Serdivan Kano-Kürek Tesisleri'nde düzenlenen yarışlara, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu çok sayıda kulüp sporcusu katıldı.

Sporcular, 2 bin ve 4 bin metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

Akademik erkekler 8 dümenli: 1. Boğaziçi Üniversitesi

Akademik kadınlar 4 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi

Hafif kilo erkekler 2 çifte: 1. Fenerbahçe B, 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray

Erkekler 2 tek: 1. Fenerbahçe, 2. Fenerbahçe B

23 yaş altı erkekler 2 tek: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe

Erkekler 1 çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Ferdi

23 yaş altı erkekler 1 çifte: 1. Galatasaray, 2. Ferdi, 3. Galatasaray B

Kadınlar 1 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray

23 yaş altı hafif kilo erkekler 2 çifte: 1. Fenerbahçe

Kadınlar 2 çifte: 1. Fenerbahçe

Hafif kilo kadınlar 2 çifte: 1. Fenerbahçe

Kadınlar 2 tek: 1. Fenerbahçe

Hafif kilo kadınlar 1 çifte: 1. Fenerbahçe

Akademik erkekler 2 tek: 1. Boğaziçi Üniversitesi

Akademik erkekler 1 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi

Akademik erkekler 4 tek: 1. Boğaziçi Üniversitesi

Akademik erkekler 2 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi

Akademik kadınlar 1 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi

Akademik kadınlar 2 çifte: 1. Boğaziçi Üniversitesi

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları federasyon yetkililerince verildi.