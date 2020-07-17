Kurbanlık fiyatları belli oldu
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul’da kurbanlık fiyatlarının büyükbaşta 28 liradan, küçükbaşta ise 30 liradan başladığını açıkladı.
Yücesan, büyükbaş fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 7-8 oranında arttığını dile getirdi. Yücesan, küçükbaş fiyatlarında da hafif artış görüldüğünü kaydederek, “Anadolu ırkları 30 liradan, Trakya kıvırcığı ise 33 liradan alıcı buluyor” dedi. Öte yandan Anadolu’dan İstanbul’a getirilen hayvanlar, Riva’da denetime tabi tutuluyor. İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince kurbanlıkların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.