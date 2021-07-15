Kurbanlık etten kıyma ne zaman çekilir? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için kaç gün dinlendirmek gerekir?
Kurban eti kaç gün dinlenince kıyma çektirilir? Kurban bayramlarında milyonlarca kişi etleri, kıyma haline getirmek için kasaplarda sıra oluşturur. Gelen kurbanlık eti yıl boyu yemeklerde değerlendirmek isteyenlerin ilk tercihi olan kıymayı çektirmenin de püf noktası var. Peki, et kaç gün dinlenirse kıyma çekilir? Kurbanlık et kaç gün sonra kıyma olarak çektirilir?
Kurban bayramlarında kasapların, marketlerin önlerinde kıyma kuyrukları oluşuyor. Uzmanlar ise kurbanlık etin hemen kıyma olarak çektirilmemesi gerektiğini öneriyor. Dinlendirildiğinde etin kanı süzülecek ve kıyma böylece daha lezzetli olacak. Ancak kanı süzülmeyen kıymanın kokusu pek çok kişi rahatsız edebiliyor. Peki, kıyma çektirmek için kaç gün beklenmeli?
Kurbanlık etten kıyma ne zaman çekilir? Kurbanlık etten kıyma çektirmek için kaç gün dinlendirmek gerekir?
Kurban eti kesildikten sonra etin buzdolabında bir tas içerisinde 3-4 saat dinlendirilmesi tavsiye ediliyor. Et yıkandıktan sonra derin dondurucuya kaldırılabilir ya da pişirilebilir. Uzmanlar ise kıyma çektirmeden önce etin buzdolabında 2 gün dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Leziz ve kokusuz bir kıyma için iki gün bekleyip, eti o şekilde kıyma olarak çektirebilirsiniz.