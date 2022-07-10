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Gündem Kurbanlık dana yaptı yapacağını
Gündem

Kurbanlık dana yaptı yapacağını

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kesime götürülmek istenen dana ortalığı birbirine katarken, o anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 11:58:00 -

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kesim için hazırlanan dana ortalığı karıştırdı.

Karademir Mahallesi’nde bağlı olduğu ’çalmar’ diye bilinen yerden çıkarılarak kesime götürülmek istenen dana, hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı.

Yakalanmak istendiği sırada çalmarı birbirine katan dana nedeniyle hayvan sahipleri büyük tehlike yaşadı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar ise kameraya yansıdı.

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