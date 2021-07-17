Kurbanlarımız kurşun olup bizi vurmasın!

Zekeriya Say İstanbul

Resul Ekrem Şahan Ankara

Bütün yıl boyunca İslami hiçbir hassasiyet sergilemedikleri gibi Müslümanların her türlü kutsalıyla dalga geçen ve kurbanı “et” olarak nitelendiren sözde derneklerle, helal haram gözetmeyen bazı işletmeler kurban ibadetini ticari ranta çevirmek için kampanya adı altında din sömürüsüne hız verdiler. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte her defasında İslâm’ı aşağılayıp inançlı kesime hakaretler yağdıran ÇYDD ve ADD gibi milletin manevi değerlerinden kopuk dernekler ile “Anadolu Hıristiyansızlaştırıldı” diyerek ağıt yakan PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ilişkili yapılar, kurban bağışı toplamak için adeta çırpınıyor. Alkol veya domuz eti satan zincir marketlerle, faizli bankaların da kampanya adı altında müşteri avlama telaşına düştüğü bu kutlu zaman dilimini Akit’e değerlendiren ilahiyatçılar ve STK’lar Müslümanlara önemli uyarılarda bulunarak, bağışın kurban yerine geçmediği ve kurbana haram bulaştırmanın caiz olmadığı hatırlatmasında bulundu.

İhanet şebekelerine karşı vatandaşlar dikkatli olsun

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, “Dini kisveye bürünmüş cemaat olgusundan uzak milletin duygularını sömüren alçak hain yapılara milletimizin itibar etmemesi gerekiyor. Ne çektiysek bu dış yapıların emrine girmiş dini kisvelere bürünmüş cemaat olgusundan uzak insanlardan çekmeye başladık. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Devletin kurumlarına yardım bağış yapılması bizleri de memnun eder. Çünkü verilen deriler, yardımlar 15 Temmuz’da gördük ki milletin parasıyla alınan o silahlar millete döndüğünü gördük. İhanet şebekelerini gördük. Bugünlerin tekrar yaşanmaması adına milletimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen hayır yaparken bilinen tanınan kurum ve kuruluşlara yapsınlar. Bugün terör örgütlerinin kurmuş olduğu dernekleri göremiyoruz. Öyle bir saklanıyorlar ki fark edemiyorsunuz. Paraların nereye gittiğini bilmiyorsunuz” ifadelerini kullanıldı.

Kurbanlarımızı terör örgütlerine kaptırmayalım

Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de, “Halkımız bu konuda dikkatli olsun. Sadece FETÖ terör örgütü değil, Doğu ve Güneydoğu’da da ortam ve fırsat bulunduğu takdirde HDP eliyle PKK terör örgütüne de bu tür kaynakların gizliden de olsa aktarıldığına şahit oluyoruz. İnsanlar tanımadıkları bilmedikleri kurum ve kuruluşlara kesinlikle yardımda bulunmamaları lazım. Bununla ilgili de yıllardır Türkiye’de güven sağlamış halkımızın verdiği kuruşunun nereye gittiğini izah edebilen kurumlara gönül rahatlığıyla yardımda bulunabilirler. Vatandaşlarımızı verdikleri paraların yarın öbür gün bize kurşun olarak dönmemesi için dikkatli olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Bağış yaptığımız yer önemli

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer, “Müslümanlar kurban keserken de satarken de alırken de bağış yaparken de ‘kime destek oluyorum’, ‘bu durum kimin işine geliyor’ buna bakması lazım. Allah’a, kitabına ve dinine savaş açmış insanlara bu konuda destek olmamalıdır” dedi. Kurbanın önemli bir ibadet olduğunu vurgulayan Beşer, “Kurbanda esas olan insanın kendisi kesmesi, kesildiği anı ve kanı görmesidir. Bu şart değil ama güzel olan tarafıdır. Kurban ibadet olduğu için başından sonuna kadar ibadet olarak devam etmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Hassasiyet gözetmeliyiz

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan, “Kurban bir ibadettir. İnananları, müminleri ilgilendirir. Dolayısıyla bu ibadetin fıkhını, hukukunu Allah Azze ve Celle belirler. Haliyle içki satılan, faizli işlemlerin olduğu ortamlardan, kirlenen birtakım gelirlerden elde edilen şeylerle kurban ibadetinin gerçekleşmesi tabii ki mümkün değil” ifadelerini kullandı. Kayan Hoca, şu önemli uyarıları yaptı: “Biz Müminlere düşen özellikle inanan kesimler üzerindeki malum bazı odakların oluşturmak istedikleri baskıların etkisinde kalmadan rıza-yı bari için bu ibadetimizi sarih ve sahih bir şekilde yerine getirmektir.”