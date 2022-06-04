Kurbanda hizmet edeceklere eğitim

Kurban Hizmetleri Komisyonu, 9 Temmuz 2022’de başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edecek, kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alacak.

Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik “Kurban Kesim Elemanı” yetiştirme ve geliştirme kursu düzenlenecek. Bayramda “HijyenEğitimi Belgesi” olanlar görevlendirilecek. Kurban satış yerleri, İstanbul’da Kurban Bayramından 15 gün önce, diğer illerde ise Kurban Bayramından bir ay önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak.