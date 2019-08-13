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"Kurbana fakirin değil zenginin ihtiyacı var"

Kurban ibadetinin insan psikolojisi üzerindeki faydalarını yeniakit.com.tr'ye anlatan Psikolog Muhsin Yılmazçoban, "Kurban'a fakirden çok zenginin ihtiyacı var." diyerek şu mesajı verdi: "Asıl sağlıklı psikoloji, almak değil vermek ile sağlanır."

13 Ağustos 2019 Salı 21:33
"Kurbana fakirin değil zenginin ihtiyacı var"

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

 

"Kurban ibadetinin temel bir Psikolojisi ve Sosyolojisi vardır." diyen Yılmazçoban, "Kurban Allah ile yakınlaşmak demektir. Sözlükte 'yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey.' anlamına gelir. Kurban ibadeti, Hz İbrahim ve Oğlu İsmail’in zaten Allah’ın olan canı itirazsız Allaha geri vermesinin adıdır." ifadelerini kullandı.

Kurban ibadetindeki paylaşma duygusunun insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Yılmazçoban, şunları söyledi:

"Kurban'a fakirden çok daha fazla zenginin ihtiyacı vardır. Asıl sağlıklı psikoloji, almak değil vermek ile sağlanır. Şartsız koşulsuz şekilde verebilmek gerçek mutluluk ve huzurun kaynağıdır. İnsan paylaştıkça huzura kavuşur ve aslına döner. Çünkü hakikatte insanın sahip olduklarının hepsi Allah’ındır ve insan sahip olduğu her şeyi bırakarak yeniden Allah'a dönecektir.

İşte insan bu ebedi ve ezeli hakikate uygun zihniyet, duygu, ruh ve davranışa kavuştukça; aslına, özüne, kendisine, fıtratına dönecektir. İnsan kendine yani acizliğine, fakirliğine, malsızlığa, mülksüzlüğe döndükçe kendini bulur, kendine kavuşur. 

'Çocuklarımıza Kurban'ı nasıl anlatmalıyız?'

Bir diğer önemli nokta da hayatın gerçeği ve rutini olmuş hayvanları kesip onlardan faydalanmanın ne anlama geldiğini, çocuklara ve yeni nesillere nasıl aktaracağımızdır. Varsayalım iki hafta süreyle çocuğumuz hayvanı besleyecek ve onunla haşır neşir olacak. Onun psikolojisinin zarar görmemesi için ilk günden başlayarak gerçeği mümkün olduğunca güzellik, tatlılıkla hatta ninni hoşluğunda anlatmamız gerekiyor. Süreyi iyi kullanarak yaşına, becerisine, cinsiyetine göre Kurban gününe kadar çocuklarımızı da hazırlamalıyız. En önemlisi gerçekleri yaşına göre anlatma üslubundan kaçmadan anlatabilmek ve öğretebilmektir. Bu davranış tarzı yaşları 5-6’yı geçmiş çocuklara kadardır. Yaşı küçük çocuklar olayı hikâye, masal gibi görecek ve ileriki yaşlarında fazla hatırlayamayacaklardır. 6 yaşından küçük çocuklara Kurban kesimi gösterilmeyebilir. Ya da uzaktan teke tek temas kurması engellenerek, grup içinden gösterilebilir. Zaten bu yaş altındaki çocuklarda gördükleri çok kalıcı olmayacak, hafızalarında sadece bir iki sembol davranış kalacaktır. 

Kurban ibadeti, 6 yaş sonrası çocuklara çok daha ayrıntılı anlatılarak, Kurbanın ne manaya geldiği onlara hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretilmelidir. Kurban kesmemizin Allah’a yakınlaşmak, O'nun emirlerini hayatımıza uygulamak olduğu vurgulanmalı; akraba, komşularımız ve Müslümanlarla yardımlaşmak duygusu da pekiştirilmelidir. Başta da söylediğim gibi çocuklarımıza bu kutsal ibadeti tek seferde değil de Kurbandan 1 ay 15 gün önceden başlayarak her gün küçük dokunuşlarla anlatmalıyız.

'Çocuk ne topraktan ne de Kurban'dan uzak kalmamalı!'

Çocuklarınızı kandan ve Kurbandan uzak tutun diyenler; çocukların toprakla, çamurla oynamasının zararlı olduğunu söyleyenlerle tuhaf zihniyet ikizleridir. Çocuk ne topraktan ne de Kurbandan uzak tutulabilir. İslam hayatın içinde ve hayatın kendisi olan bir sistemdir. Fanus içerisinde çocuklar büyüten anne ve babalar da bu yanlışlardan dönmeli ve çocuğu hayatla, toprakla ve Kurban gibi çok büyük fırsatlarla büyütmeli ve terbiye etmelidir.   

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 21:33
  1. Ankara
  2. Kurban
  3. kurban bayramı

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