'Kurban Yakalama Timi' bayrama hazır

Bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek olan tim, kaçan büyükbaş hayvanları sakinleştirici iğne ile zarar vermeden yakalayarak sahibine teslim edecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı süresince görev yapacak olan Kurban Yakalama Timi, kurbanlıkların kaçması durumunda hemen müdahale edecek. Sakinleştirici iğne ile hayvana zarar vermeden yakalanacak olan kurbanlıklar, sahibine teslim edilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde 8 kişilik ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit mahallelerinde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra il genelinde görev yapacak. Hayvana nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvana zarar vermeden nasıl yakalanır gibi konularda eğitimli olan ekip, bayram boyunca vatandaşların yardımına koşacak.

Veteriner Hekim Hakan Tan tarafından uyuşturucu iğne dozajı, havalı tabanca ve halat kullanımıyla ilgili eğitimleri alan ekip, hazırlıklarını tamamladı.

Veteriner Hekim Tan, “Kurbanlıkların yakalanması için üflemeli boru ve havalı tüfek ile atılacak olan sakinleştirici iğneler kullanılacak. Bu iğnelerde yer alan anestezik madde kesinlikle ete geçmiyor. Kesimle ilgili bir sıkıntı oluşturmuyor. Sadece kas hareketlerini yavaşlatıyor ve hayvanı yakalamamıza olanak sağlıyor” diye konuştu.

Kaynak: İLKHA