  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kurban kesenlere saldıranlar Noel’de hindi kesene suspus
Gündem

Kurban kesenlere saldıranlar Noel’de hindi kesene suspus

Kurban Bayramlarında ibadet amacıyla kesilen kurbanlar üzerinden yaygara koparan malum kesim, yılbaşında zevk uğruna kesilen on binlerce hindiye suspus.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:33:00 -
Kurban kesenlere saldıranlar Noel’de hindi kesene suspus

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında alınan sokağa çıkma yasağıyla vatandaşların yılbaşını evlerinde geçirecek olmaları hindi talebini de arttırdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel’de yüzbinlerce hindi kesilecek. Ancak Müslümanların kutsalı olan ve ibadet niyetine Allah rızası için Kurban Bayramında kesilen kurbanları hedef göstererek, İslam’a saldıran azgın azınlık Hristiyanların Noel’inde  kesilen yüzbinlerce hindiye tek bir söz etmiyor. 

“Hristiyanlara benzemek, dinimizce men edilmiştir”

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Kurban Bayramında kurban kesmek dini vecibeyken yaygara koparanlar, Hristiyanların Noel’inde hindi kesiyor. Tek amaçları İslam’ı karalamak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Müslümanların da Noel’de hindi kesmesini, kutlama yapmasını, piyango bileti almasını asla kabul etmeyeceğiz. Hristiyanlara benzemek, özenmek, taklit etmek dinimizce men edilmiştir” dedi.

“İkiyüzlülüklerini gösteriyorlar”

İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, “Özellikle İslam’a, Kur’an’a, değerlerimize, inançlarımıza ve kültürümüze düşman olan kesim, sık sık dini ritüellerimiz olan Ramazan ayı, Kurban Bayramı gibi kutsallarımızla alay ederler, eleştiriler hatta sözde hayvan hakları adı altında Kurban bayramında kesilen hayvanlar üzerinden İslam’ı hedef alırlar ve bunlar hayatlarında en çok hayvan eti yerler. Hristiyan adeti olan yılbaşında binlerce, yüz binlerce hindi kesecek. Bu onların çirkefliğini, ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Bu da dinimize düşmanlıklarının açık bir göstergesidir. Müslüman halkımız onların gerçek yüzünü biliyor” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

böyle alçakça islama saldıran eski-yeni kaşarlar vardır, neredeler?

..........
  • Yanıtla
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu
Dünya

Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan kirli emelleri bir bir ortaya çıkıyor. İşgalden kurtarılan Terter'de ele geçirilen bir haritada skandal..
Rusya harekete geçti! Facebook, Twitter ve YouTube...
Teknoloji

Rusya harekete geçti! Facebook, Twitter ve YouTube...

Rusya'daki Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarının haksız yere kapatılmasının ardından harekete geçen hükümet, platformları ülkeden tamame..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay