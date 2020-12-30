Kurban kesenlere saldıranlar Noel’de hindi kesene suspus

Hasan Eğrigöz Ankara

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında alınan sokağa çıkma yasağıyla vatandaşların yılbaşını evlerinde geçirecek olmaları hindi talebini de arttırdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel’de yüzbinlerce hindi kesilecek. Ancak Müslümanların kutsalı olan ve ibadet niyetine Allah rızası için Kurban Bayramında kesilen kurbanları hedef göstererek, İslam’a saldıran azgın azınlık Hristiyanların Noel’inde kesilen yüzbinlerce hindiye tek bir söz etmiyor.

“Hristiyanlara benzemek, dinimizce men edilmiştir”

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak, “Kurban Bayramında kurban kesmek dini vecibeyken yaygara koparanlar, Hristiyanların Noel’inde hindi kesiyor. Tek amaçları İslam’ı karalamak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Müslümanların da Noel’de hindi kesmesini, kutlama yapmasını, piyango bileti almasını asla kabul etmeyeceğiz. Hristiyanlara benzemek, özenmek, taklit etmek dinimizce men edilmiştir” dedi.

“İkiyüzlülüklerini gösteriyorlar”

İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir de, “Özellikle İslam’a, Kur’an’a, değerlerimize, inançlarımıza ve kültürümüze düşman olan kesim, sık sık dini ritüellerimiz olan Ramazan ayı, Kurban Bayramı gibi kutsallarımızla alay ederler, eleştiriler hatta sözde hayvan hakları adı altında Kurban bayramında kesilen hayvanlar üzerinden İslam’ı hedef alırlar ve bunlar hayatlarında en çok hayvan eti yerler. Hristiyan adeti olan yılbaşında binlerce, yüz binlerce hindi kesecek. Bu onların çirkefliğini, ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Bu da dinimize düşmanlıklarının açık bir göstergesidir. Müslüman halkımız onların gerçek yüzünü biliyor” ifadelerini kullandı.