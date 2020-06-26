Kurban için vekalet nasıl verilir?

Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir. Günümüzde vekâletle kurban kesimi genellikle iki şekilde uygulanmaktadır: Birincisi: Kurban kesmek isteyen kişinin ilgili kuruluşa kurbanlık alımı ve kesimi için umumi vekâlet vermesi, söz konusu kuruluşun da müvekkili adına taahhüt ettiği bu hayvanı alıp muayyen günlerde kesmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Kurban vekaleti nasıl verilir?

Başkaları adına vekil olup kurban kesecek olan kimsenin hem kendi kurbanına hemde vekil olduğu ortakları adına (sahiplerinin adına diye) niyet etmesi şarttır.Vekalet almak için ortaklarınıza bana vekalet veriyormusunuz diye sorabilirsiniz.Onların "seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık"demeleri ve sizinde kabul ettim demeniz yeterli olur.

Kurban kesmesini bilmeyenin, başkasına kestirirken, (Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim) demesi ve kalben de niyet etmesi gerekir. Eğer kurbanı da başkasına aldıracaksa, kurbanı alacak kimse de, kesmeyi bilmediği için başkasına kestirecekse, Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim der.