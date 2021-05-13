Kurban fiyatları ne kadar 2021 kurban fiyatları küçükbaş, kurban fiyatları büyükbaş ne kadar? Kurban fiyatları 2021

Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğu ve sevinci içerisinde olan vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. 2021 Kurban Bayramı tarihi 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri arasında ihya edilecek. Kurban Bayramı denilince akla kurban fiyatları gelmekte. Peki kurban fiyatları ne kadar? Kurban fiyatları küçükbaş, kurban fiyatları büyükbaş ne kadar? Kurban fiyatları 2021 belli oldu mu?

Güncel Kurban Fiyatları Listesi 2021, kurbanlık hisseleri ne kadar? Kurban hali vakti yerinde olan Müsümanların kesmesi dini bir görevdir. Kurban kesecekler 2021 kurban hisse fiyatları ne kadar olacağını sorguluyor. Kurbanlık Fiyatları 2021, 2021 küçükbaş ve büyükbaş hisse kurbanlık fiyatları haberinin detayları.

Kurban fiyatları ne kadar 2021?

Kurban fiyatları, bir önceki seneye göre muhakkak farklı rakamlarla sunulur. Çiftçilerin harcamaları, piyasa dalgalanması rakamların değişmesini etkiler. Küçükbaş kurbanlık hayvan, geçen sene 1000 TL ile 1500 TL civarında satılmaktaydı. 2021 Kurban Bayramı için öngörülen rakamlar ise 1400 TL ile 2000 TL olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak açıklamıştı. 2021 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 980 TL yurtdışında ise 925 TL olması bekleniyor. 2021 küçükbaş kurban hisse bedeli canlı hayvan kilogram fiyatı 27 TL’den başlaması bekleniyor.