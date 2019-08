Kurban etini pişirirken, etin yanması kansere davetiye çıkarıyor

Uzmanlar, kurban etini pişirirken yanmaması gerektiği konusunda uyarırken, aksi takdirde faydalı yağın kanserojen yağa dönüşerek kanser riskini artırdığını bildirdi.

Kurban Bayramına az bir süre kalırken, özellikle artan et tüketimi nedeniyle beslenmeye daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Kırmızı etin vücut için çok kaliteli bir protein olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, Kurban Bayramında eti nasıl tüketmemiz gerektiği konusunda tavsiyeler verdi.

İlk olarak kırmızı etin saklama ve pişirme koşullarından bahseden Korkut, "Veteriner kontrolünde olmayan ve uygun koşullarda kesilmeyen hayvan etlerinde insanlara; salmonella, tüberküloz, tenya ve şarbon gibi hastalıkların bulaşma riski yüksektir. Kurban Bayramında bu hususa dikkat edilmesi gerekir; ayrıca bu nedenle kesilen kurban etinin, birkaç saat içinde tüketilmemesi gerekir. Kesilen kurban eti, sert olacağı için mide hassasiyeti gösterenlerin, kesilen kurban etini 24 saat dinlendirdikten sonra tüketilmesi önerilir" dedi.

Kurban etinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun saklama koşulları olduğunu söyleyen Korkut, "Bu noktada kesilen kurban eti büyük parçalar halinde değil, küçük parçalar halinde; kıyma ya da kuşbaşı doğranmış, tek pişirimlik olacak şekilde buzdolabı poşetine yerleştirilip; buzdolabının derin dondurucusunda, sıcaklık -18 santigrat derece olacak şekilde saklanmalıdır. Tüketilmeye yakın etler ise buzdolabında -1 santigrat derecede 2 hafta süreyle saklanabilir. Buzluktan çıkarılan et, önce buzdolabının alt raflarına indirilip, buzu o şekilde çözdürülmelidir. Buzluktan çıkarılan et, direkt oda ısısında çözdürülürse kontaminasyon riski artar ve sağlığı bozucu hale gelir" şeklinde konuştu.

Haşlama, fırınlama ya da ızgara

Kırmızı eti pişirirken; haşlama, fırınlama ve ızgara yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Medical Park İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, "Kızartma yönteminden kaçınılmalıdır. Mangalda yapılan kırmızı etin yanık olmamasına dikkat ederek pişirilmelidir. Aksi takdirde faydalı yağ kanserojen yağa dönüşerek kanser riskini arttırır. Etin ateşe yakınlığı 15-20 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu mesafe, etin içindeki faydalı yağın kanserojen yağa dönüşümünü engeller ve etteki faydalı vitaminlerin kaybını önler.” dedi.

Yağlanmaya neden olabilir

Kurban Bayramında kırmızı et tüketirken, eti günün erken saatlerinde tüketmemiz gerektiğini söyleyen Korkut,"Akşam saatlerinde tüketilen et, santral bölgede; yani bel çevresinde yağlanmaya neden olacaktır. Bu yüzden kavurma ve kırmızı et, öğlene alınıp, akşam posa oranı yüksek sebze ya da kuru baklagiller yemeği tercih edilmelidir. Et tüketiminin arttığı kurban bayramında, et tüketiminin yanında vücuda yeterli posa alımı çok önemlidir. Bu yüzden kırmızı etin yanında, her zaman bol yeşilliklerden oluşan limonlu bir salata hem vücudun C vitamini ve posa ihtiyacını karşılayacak hem de etin içerisindeki demirin daha iyi emilimini sağlayacaktır" diye aktardı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut sözlerine şu şekilde devam etti:

"Etin yanında, rafine edilmiş makarna, pilav ya da ekmek kaloriyi artıracağı için tercih edilmemelidir. Bunun yerine etin yanında ev yapımı yoğurt, cacık ya da kefir tüketimi daha doğru bir tercih olacaktır. Son olarak kurban bayramı döneminde vücudun yeteri kadar su alması önemlidir. Günlük 2-3 litre su tüketimine dikkat edilmedir.”