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İSLAM Kurban eti doğrama nasıl yapılır?
İSLAM

Kurban eti doğrama nasıl yapılır?

Kurban eti nasıl doğranır? Kurban bayramı 20-23 Temmuz 2021 tarihlerinde idrak edilecek. Bayramda kurban kesenler ya da kendilerine kurbanlık et ikram gelenler ne yapmaları gerektiğini, etin nasıl saklanacağını araştırmaya başladı. Et nasıl doğranır? Kurban eti kaç gün dinlenmeli?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:20:00 -
Kurban eti doğrama nasıl yapılır?

Kurban bayramı sıcak temmuz günlerine denk geliyor. Sıcak havalarda kurban kesmek ve saklamak güç. Vatandaşlar kurban etinin nasıl saklanacağını, nasıl ne zaman doğranacağını araştırıyor. Peki, kurbanlık et poşette mi saklanır?

Kurban eti doğrama nasıl yapılır?

Kurbanlık hayvan kesildikten sonra bir süre dinlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Hayvan kesildikten sonra parçalanana kadar serin bir yerde bir saat kanının süzülmesi için bekletilmeli. Parçalama işleminin ardından da et serin bir yerde 3-4 saat dinlendirilmeli. Et eve geldiğinde ise uzmanlar kesinlikle poşetlerle dolaba konulmaması, geniş bir tas ile dolapta dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kurbanlık eti normal buzdolabında 3-4 gün bekletebilirsiniz. Derin dondurucuda ise süre 9 ile 12 ayı bulabilir.

Kurban etini 3-4 saat dinlendirdikten sonar bol suyla yıkayıp arzu ettiğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Doğradıktan sonra dilerseniz buzdolabına dilerseniz de derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.

Kurbanın kaçta kaçı dağıtılır?
Kurbanın kaçta kaçı dağıtılır?

İSLAM

Kurbanın kaçta kaçı dağıtılır?

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