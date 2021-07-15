Kurban bayramı sıcak temmuz günlerine denk geliyor. Sıcak havalarda kurban kesmek ve saklamak güç. Vatandaşlar kurban etinin nasıl saklanacağını, nasıl ne zaman doğranacağını araştırıyor. Peki, kurbanlık et poşette mi saklanır?

Kurban eti doğrama nasıl yapılır?

Kurbanlık hayvan kesildikten sonra bir süre dinlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Hayvan kesildikten sonra parçalanana kadar serin bir yerde bir saat kanının süzülmesi için bekletilmeli. Parçalama işleminin ardından da et serin bir yerde 3-4 saat dinlendirilmeli. Et eve geldiğinde ise uzmanlar kesinlikle poşetlerle dolaba konulmaması, geniş bir tas ile dolapta dinlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Kurbanlık eti normal buzdolabında 3-4 gün bekletebilirsiniz. Derin dondurucuda ise süre 9 ile 12 ayı bulabilir.

Kurban etini 3-4 saat dinlendirdikten sonar bol suyla yıkayıp arzu ettiğiniz boyutta doğrayabilirsiniz. Doğradıktan sonra dilerseniz buzdolabına dilerseniz de derin dondurucuya kaldırabilirsiniz.