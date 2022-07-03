Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Bayramda trafiğe çıkacak olanlar ise hangi yolların köprülerin ücretsiz olduğunu araştırıyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Kurban bayramında yollar köprüler ücretsiz mi? Bayramda toplu ulaşım bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bayramda devletin işlettiği köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağını belirtti.

Toplu ulaşım araçlarının bayramda ücretsiz olup olmayacağı yönünde henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak birkaç gün içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere pek çok belediyenin açıklaması bekleniyor.