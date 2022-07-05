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Yaşam Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?
Yaşam

Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?

İstanbul bayramda metro metrobüs bedava mı? Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Vatandaşlar ise bayramda toplu taşımanın ücretli olup olmadığını araştırıyor. Peki, bayramda toplu taşıma ücretli olacak mı? İstanbul metro marmaray bayramda bedava mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:52:00 -
Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?

Kurban bayramı öncesinde milyonlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 9 Temmuz otobüs metro ücretsiz mi?

Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?

Kurban bayramı sebebiyle hangi illerde toplu ulaşım araçlarının bedava olacağı merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan bayramında İstanbul ve Ankara’da toplu ulaşım ücretsizdi. Benzer bir kararın kurban bayramı için de alınacağı tahmin ediliyor.

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