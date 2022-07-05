Kurban bayramı öncesinde milyonlar, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 9 Temmuz otobüs metro ücretsiz mi?

Kurban bayramında toplu taşıma bedava mı?

Kurban bayramı sebebiyle hangi illerde toplu ulaşım araçlarının bedava olacağı merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ramazan bayramında İstanbul ve Ankara’da toplu ulaşım ücretsizdi. Benzer bir kararın kurban bayramı için de alınacağı tahmin ediliyor.