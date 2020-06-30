Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
Dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı 31 Temmuz’da kutlanacak. Dünya koronavirüsle mücadele etmeye devam ediyor. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte hem 20 yaş altı hem de 65 yaş ve üstüne hem de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Türkiye 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girdi. Normalleşme süreciyle birlikte günlük koronavirüs vaka sayıları ise bin 300 ile bin 500 arasında değişmekte. Yaklaşan Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar.
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlama yapılmıştı. Kurban Bayramı tarihi bu yıl 31 Temmuz’da başlayacak. Kurban Bayramı son günü ise 3 Ağustos Pazartesi. Kurban kesmek isteyen ve kurbanlık hayvanlarını şimdiden almak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor.
Bakan Koca’dan bayramda sokağa çıkma yasağı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahretin Koca bayramda sokağa çıkma yasağı hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamada şu anda bayram için bir kısıtlamanın kurulda gündeme gelmediğini söyledi. Bakan Koca yaptığı açıklama şöyle: "Kurban Bayramı 'nda kısıtlılık olmayacak kanaatindeyim. Zaten kararı verecek olanda Bakanlar Kurulu ve Sayın Cumhurbaşkanıdır.”