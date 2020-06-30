Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı 31 Temmuz’da kutlanacak. Dünya koronavirüsle mücadele etmeye devam ediyor. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte hem 20 yaş altı hem de 65 yaş ve üstüne hem de hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Türkiye 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girdi. Normalleşme süreciyle birlikte günlük koronavirüs vaka sayıları ise bin 300 ile bin 500 arasında değişmekte. Yaklaşan Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar.