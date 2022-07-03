Kurban bayramında kargolar çalışacak mı? 9 günlük bayram tatilinde kargolar açık mı?
Kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile bazı özel şirketler 9 günlük tatil yapacak. Büyük bir kesim ise bayram sonrasında işbaşı yapacak. 9 günlük süreçte kargo firmalarının hizmetlerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Peki, kurban bayramında hangi kargo şirketleri çalışacak? 13 Temmuz Çarşamba kargolar açık mı?
Mübarek kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Resmi tatil ise 8 Temmuz Cuma öğleden sonra başlayacak. Peki, bayram bitince kargolar açık olur mu?
Kurban bayramında kargolar çalışacak mı? 9 günlük bayram tatilinde kargolar açık mı?
Kargo şirketleri genellikle arife günü çalışıp bayram günlerinde hizmet vermiyor. Bu yıl da kargo şirketlerinin bayram süresince hizmet vermemesi 4,5 günün ardından çalışmaya başlaması bekleniyor. Şimdilik kargo şirketleri resmi açıklama yapmadı ancak 13 Temmuz Çarşamba günü kargoların çalışması bekleniyor.