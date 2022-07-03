Kurban bayramında kargolar çalışacak mı? 9 günlük bayram tatilinde kargolar açık mı?

Kurban bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile bazı özel şirketler 9 günlük tatil yapacak. Büyük bir kesim ise bayram sonrasında işbaşı yapacak. 9 günlük süreçte kargo firmalarının hizmetlerine devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Peki, kurban bayramında hangi kargo şirketleri çalışacak? 13 Temmuz Çarşamba kargolar açık mı?