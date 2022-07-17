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Yaşam Kurban bayramında kaç trafik kazası yaşandı? Bayram tatilinde kaç kaza oldu?
Yaşam

Kurban bayramında kaç trafik kazası yaşandı? Bayram tatilinde kaç kaza oldu?

Her yıl bayram tatillerinde milyonlar bulundukları şehirlerden başka illere gidiyor. Ne yazık ki tatil dönüşlerinde pek çok kaza yaşanıyor. Bu sebeple kurban bayramında kaç kaza yaşandığı, kazalarda kaç kişinin vefat ettiği araştırılıyor. Peki, kurban bayramında kaç kaza yaşandı?

Yeniakit Publisher
2022-07-17 10:45:00 -
Kurban bayramında kaç trafik kazası yaşandı? Bayram tatilinde kaç kaza oldu?

Kurban bayramı sebebiyle 9 gün tatil ilan edildi. Tatil sebebiyle yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Ne yazık ki bayramda ölümlü kazalar da yaşandı. Peki, bayramda kaç kişi trafik kazası sebebiyle vefat etti?

Kurban bayramında kaç trafik kazası yaşandı? Bayram tatilinde kaç kaza oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 29, ölümlü kazaların da yüzde 55 azaldığını bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin, İstanbul'a 760 bin aracın geçtiğini belirtti.

Bakan Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Bayramda 31 kişinin trafik kazalarında yaşamlarını yitirdiği açıklandı.

 

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