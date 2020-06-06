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Yaşam

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? sorusu şimdiden merak ediliyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı, bu sene Temmuz ayının son gününde başlayacak. Peki, 2020 kurban bayramında kaç gün tatil ilan edilecek?

Yeniakit Publisher
2020-06-06 20:49:00 -
Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

Kurban bayramı 2020 ne zaman?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

 

 

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