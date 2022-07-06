Kurban bayramı için plan yapanlar havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramında hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 9-10-11-12 Temmuz hava durumu:

Kurban bayramında hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir Çanakkale hava durumu 9-10 Temmuz

Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Bayramda havanın nasıl olacağı ise merak konusu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Şen paylaşımında, "İstanbul dahil olmak üzere cumartesi akşamı ve pazar günü Marmara'da yağış takip edeceğiz. Kuvvetli' bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.