Kurban bayramında hangi yollar köprüler ücretsiz? Bayramda ücretsiz olacak otoyolların listesi 9 Temmuz:
Kurban bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Kurban bayramında yola çıkacak olanlar ise hangi yolların, köprülerin ücretsiz olacağını araştırıyor. Peki, bayramda hangi otoyollar bedava?
Kurban bayramı sebebiyle bazı yollar ve köprüler ücretsiz olacak. Yola çıkmadan önce pek çok kişi hangi otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor.
Kurban bayramında hangi yollar köprüler ücretsiz? Bayramda ücretsiz olacak otoyolların listesi 9 Temmuz:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bayramda devletin işlettiği köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağını belirtti.
Bayramda ücretsiz olacak yollar şöyle:
İzmir-Çeşme Otoyolu
İzmir-Aydın Otoyolu
Çukurova Otoyolu (Adana Doğu Alın-Şanlıurfa kesimi)
Çukurova Otoyolu (Nİgde-Mersin-Adana Batı Kesimi)
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne)
Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu-Akıncı)
Gebze-Orhangazi-İzmir
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü