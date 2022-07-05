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Yaşam Kurban bayramında hangi yollar köprüler ücretsiz? Bayramda ücretsiz olacak otoyolların listesi 9 Temmuz:
Yaşam

Kurban bayramında hangi yollar köprüler ücretsiz? Bayramda ücretsiz olacak otoyolların listesi 9 Temmuz:

Kurban bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Kurban bayramında yola çıkacak olanlar ise hangi yolların, köprülerin ücretsiz olacağını araştırıyor. Peki, bayramda hangi otoyollar bedava?

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:59:00 -
Kurban bayramında hangi yollar köprüler ücretsiz? Bayramda ücretsiz olacak otoyolların listesi 9 Temmuz:

Kurban bayramı sebebiyle bazı yollar ve köprüler ücretsiz olacak. Yola çıkmadan önce pek çok kişi hangi otoyolların ücretsiz olacağını merak ediyor.

Kurban bayramında hangi yollar köprüler ücretsiz? Bayramda ücretsiz olacak otoyolların listesi 9 Temmuz:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bayramda devletin işlettiği köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağını belirtti.

Bayramda ücretsiz olacak yollar şöyle:

İzmir-Çeşme Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

Çukurova Otoyolu (Adana Doğu Alın-Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolu (Nİgde-Mersin-Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu-Akıncı)

Gebze-Orhangazi-İzmir

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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