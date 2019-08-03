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Kurban Bayramında doğru et tüketimi

Dr.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02
Kurban Bayramında doğru et tüketimi

Dr. Fevzi Özgönül, Kurban Bayramı’nda doğru et tüketimi konusunda önemli bilgiler verdi.


Özgönül, “Yaz mevsiminin tam ortasındayız fakat önümüz sonbahar. Sonbahara doğru girerken dengeli ve yeterli seviyede beslenmemiz şart. Başlıca protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler, minerallerden oluşan gıdaları ve bu mineralleri içeren yemekleri elimizden geldiğince tüketmeliyiz” dedi.


Et, süt, yumurta, peynir yoğurt gibi, hayvansal gıdalar ve sebzeler, meyveler, baklagiller gibi bitkisel gıdaları eksik edilmemesini öneren Dr. Fevzi Özgönül, “Fakat yazın sıcaklardan dolayı pek iştahınız olmayabilir, bedeninizi birçok faydalı besinden mahrum bırakabilirsiniz. Bu yüzden en azından Kurban Bayramı’nda yeteri kadar protein alımını yapmalı ve bunu sağlamak için bir takım basit kurallara uymalıyız. Vücudumuzun yapı taşlarından olan protein ve yağlar bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde büyük rol oynarlar. Protein ve yağlar vücudumuzu gece yenileyip onardığı için uyumadan önce depomuzda yeteri miktarda bulundurmalıyız” diye konuştu.


Protein barındıran gıdaların sindiriminin 8-10 saat sürdüğünü, bundan dolayı emilimi en zor olan gıdalar olduğunu kaydeden Dr. Fevzi Özgönül,“Bu tür gıdalardan yeteri kadar fayda almak istiyorsak; uyumadan en az 10 saat önce tüketmemiz gerekiyor. Bu basit kurala uyarak Kurban Bayramı’nda tükettiğimiz etlerden en iyi şekilde faydalanabilir, sindirim sistemimizin güçlenmesi için önemli bir adım atabiliriz. Bu sayede bayramda hem formunuzu koruyabilir hem de küçülerek kilolardan kurtulabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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