Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Vatandaşlar ise tatilin ne zaman başlayacağını, işbaşının hangi gün yapılacağını araştırıyor.

Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı tatili ne zaman bitecek işbaşı ne zaman?

27 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak” dedi.

Kamuda çalışanlar için kurban bayramı tatili 8 Temmuz Cuma öğleden sonra başlayacak. Çünkü kurban bayramı arifesi yarım gün resmi tatildir. 15 Temmuz ve hafta sonları da eklenince bayram tatili 9 gün olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 18 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapacak. Özel şirketlerde ise çalışma gün ve saatleri kurumdan kuruma farklılık gösterebiliyor.