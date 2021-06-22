Kurban bayramı tatili ne zamana denk geliyor? Milyonlarca kişi tatil planı yapmak için şimdiden kurban bayramı tatilinin süresini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatili 4 gün mü 9 gün mü?

Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramının birinci günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. 23 Temmuz Cuma günü ise bayramın son günü idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak tatilin bayram öncesi ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birleştirilip 9 gün olarak ilan edilmesi yönünde bir beklenti var. Turizmciler, bayram tatilinin 9 gün olmasını isterken Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran uzun tatillerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Gürsel Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" dedi.