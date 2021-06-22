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Yaşam Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?
Yaşam

Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Milyonlarca kişi bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, kurban bayramı tatili ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 13:59:00 -
Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramı tatili ne zamana denk geliyor? Milyonlarca kişi tatil planı yapmak için şimdiden kurban bayramı tatilinin süresini araştırmaya başladı. Peki, kurban bayramı tatili 4 gün mü 9 gün mü?

Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban bayramının birinci günü 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. 23 Temmuz Cuma günü ise bayramın son günü idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak tatilin bayram öncesi ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birleştirilip 9 gün olarak ilan edilmesi yönünde bir beklenti var. Turizmciler, bayram tatilinin 9 gün olmasını isterken Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran uzun tatillerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirtiyor.  Gürsel Baran, "Yeniden ekonomik çarkını döndürebilmek için kepenklerini kaldıran üyelerimizi yeni bir uzun tatil süreciyle karşı karşıya bırakmak, ticaret hayatını, üretimi ve ihracatı sekteye uğratarak ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet verebilir" dedi.

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