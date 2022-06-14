Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayram tatili kaç gün, 4 gün mü 9 gün mü?
Kurban bayramı öncesinde milyonlar tatil planı yapmaya başladı. Bu sebeple bayramın hangi güne denk geldiği, tatilin kaç gün olacağı araştırılıyor. Peki, kurban bayramı ile 15 Temmuz birleşir mi? Kurban bayramı hafta sonuyla birleştirilir mi?
Kurban bayramı için geri sayım başladı. Tatil planı yapacak olanlar ‘Kurban bayramı ne zaman kaç gün tatil?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak belli mi?
Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayram tatili kaç gün, 4 gün mü 9 gün mü?
Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olduğu ise merak konusu. Henüz resmi tatilinin 4 mü 9 gün mü olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir sonraki kabine toplantısında karar verilmesi bekleniyor. Bir sonraki toplantının 20 Haziran Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple vatandaşlar kurban bayramı ve 15 Temmuz’un birleştirilip tatilin gün olmasını bekliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
Kurban bayarım arifesi:8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı