Kurban bayramı için geri sayım başladı. Tatil planı yapacak olanlar ‘Kurban bayramı ne zaman kaç gün tatil?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak belli mi?

Kurban Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayram tatili kaç gün, 4 gün mü 9 gün mü?

Kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olduğu ise merak konusu. Henüz resmi tatilinin 4 mü 9 gün mü olacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir sonraki kabine toplantısında karar verilmesi bekleniyor. Bir sonraki toplantının 20 Haziran Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple vatandaşlar kurban bayramı ve 15 Temmuz’un birleştirilip tatilin gün olmasını bekliyor. Konu hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Kurban bayarım arifesi:8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı