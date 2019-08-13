Kurban Bayramı hipertansiyon, kalp-damar, böbrek, diyabet hastaları nasıl beslenmeli?

Kurban Bayramı döneminde hipertansiyon, kalp-damar, böbrek, diyabet hastalığı gibi kronik hastalıkları olan bireyler yüksek risk altındadır. Başta risk grubundaki kişiler dahil olmak üzere herkes; kurban bayramında sağlıklı beslenmenin genel kurallarına, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir.

Kırmızı et; iyi kalite hayvansal proteinin yanı sıra demir, çinko, magnezyum, fosfor ve B grubu vitaminleri içerir.

Kırmızı etin özellikle de yağlı kısmında doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksektir. Görünür yağlar ayrılsa dahi kırmızı etin ortalama yağ içeriği %20'dir.

Veteriner tarafından kontrol edilmemiş ve uygun koşullarda kesilmemiş kurbanlık hayvanlardan insanlara Tüberküloz, Salmonella, Tenya ve Şarbon gibi hastalıkların bulaşma riski yüksektir.

Birçok kişi kesilen hayvan etini 1-2 saat içerisinde pişirerek tüketiyor. Yeni kesilmiş hayvan eti sert olacağından pişirilmesi ve sindirilmesi zor olacaktır. Yeni kesilmiş hayvan eti midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara yol açacaktır. Kesilen etler en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir.

Kurban bayramında genel olarak sakatat tüketimi de artmaktadır. Ancak kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan kişiler sakatat tüketiminden kaçınılmalıdır.