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Ekonomi Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenir?
Ekonomi

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenir?

Emekli olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ardından 2. dini bayram olan Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyelerinin verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de emeklilerin faydalandığı Bayram ikramiyelerine ilişkin oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenir? Kurban Bayramı’nda emekli ikramiyeleri verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 20:39:00 -
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenir?

Emekli vatandaşlar, en son Ramazan Bayramı öncesi 7 Mayıs tarihinde ikramiyelerini almıştı. Bu gelişmenin ardından emekliler, Kurban Bayramı’nda da emekli ikramiyelerinin yatırılıp yatırılmayacağını araştırmaya başladı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar 2021?

Emekli ikramiyeleri, 2018 yılında verilmeye başlanmıştı. Söz konusu ikramiyeler, 3 dönemdir 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. 2021 yılında ise söz konusu ödemeler, 1100 TL olarak açıklanmıştı. Kurban Bayramı’nda da emekli ikramiye ödemeleri 1100 TL olarak yapılması bekleniyor. 

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenir? 

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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