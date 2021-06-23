Kurban Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman erken ödenecek?

Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Milyonlarca SGK ve Bağkur emeklilisi dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramında bayrama ikramiyesini almakta. Geçtiğimiz Ramazan Bayram ikramiyesine 1100 TL olarak alan emekliler şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı ikramiyelerini alarak çifte bayram yapacak. Kurban kesecek olan emekliler Kurban Bayramı ikramiyesinin erken ödeneceği günü bekliyor. Zira çoğu emekli bayram ikramiyesi ile kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş kurban alımı yapacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kurban Bayramı ne zaman?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı güne denk gelecek. Pazartesi arefe gününün yarım günlük tatilinin tam güne çıkarılması durumunda büyük olasılıkla bayram tatili 9 gün olacak. Dolayısıyla bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı’nda 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Bu tarih de 5-11 Temmuz ya da 12-18 Temmuz tarihleri arasında denk gelecek. İkramiyelerin hangi haftada yatacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar yatacak?

Ödemenin yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yatırılacağı düşünülüyor.