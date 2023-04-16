Kur'an'ı Kerim'e alçak saldırı! Hollanda polisi koruması altında çirkin provokasyon
İslam karşıtı ‘PEGIDA’ örgütünün lideri Edwin Wagensveld, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki belediye binasına önünde polis izniyle Kur’an-ı Kerim’e saldırı düzenledi.
Yüce Kur'an'a yönelik hadsiz bir saldırı da Hollanda'da düzenlendi.
İslam karşıtı ‘PEGIDA’ örgütünün lideri Edwin Wagensveld, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da İslam'a yönelik büyük bir provokasyona imza attı.
Wagensveld, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki belediye binasına önünde Hollanda polisinin koruması altında Kur’an-ı Kerim sayfalarını yırttı.
Hollandalı makamlardan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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